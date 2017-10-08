خمسة “معتمدين” محرومون من توزيع الغاز بالسويداء

قررت اللجنة الفرعية للمحروقات بالسويداء حرمان خمسة معتمدين لبيع مادة الغاز المنزلي في قرية حبران من استجرار ونقل وتوزيع المادة لمدة شهر وذلك لارتكابهم مخالفات تموينية.

وطلب محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي خلال اجتماع اللجنة اليوم توجيه كتاب للجهات المعنية بالمحافظة لمتابعة وضبط نقاط بيع المحروقات (مازوت -بنزين- غاز) المهربة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار هذه الظاهرة.

بدوره بين مدير فرع المحروقات بالسويداء المهندس خالد طيفور أن الكميات المهربة مصدرها صهاريج يتم استجرارها من خارج المحافظة بطرق غير مشروعة. بالإضافة لكميات البنزين الفائضة التي يتم بيعها من قبل أصحاب السيارات.

كما قررت اللجنة تزويد اتحاد عمال المحافظة بكمية 7000 ليتر مازوت لزوم التدفئة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بكمية 5500 ليتر مازوت والشركة العامة للمشاريع المائية بكمية 3000 ليتر مازوت لزوم تنفيذ أحد المشروعات.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين ومعاون قائد الشرطة ورئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء ورئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء ومديرو التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والصناعة والزراعة.

يشار إلى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الماضي التعميم على رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظة لعدم صرف أي كمية من مادتي المازوت والبنزين دون الحصول على موافقة اللجنة مسبقاً وزيادة مخصصات بلدة الثعلة من مادتي المازوت والغاز.