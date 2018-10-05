خميس:خطة لتطوير الواقع السياحي والزراعي ومكتب لحل مشكلات المستثمرين في طرطوس

خلص لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع الفعاليات المعنية بالاستثمار السياحي في محافظة طرطوس إلى وضع خطة لتطوير الواقع السياحي بالمحافظة والاستثمار الأمثل للخدمات والبنى التحتية وإنجاز رؤية سياحية خاصة بكل مدينة في المحافظة بالتعاون مع مديرية السياحة ومجالس المدن وإحداث مكتب خاص لحل مشكلات المستثمرين ونقلها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في فندق “روز ماري الدريكيش” اليوم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الإعلام في المجال السياحي وتسليط الضوء على المواقع السياحية وأن تتحمل مديريات الثقافة والآثار مسؤولياتها فيما يخص المشاريع المتعثرة بسبب الآثار والإسراع في حل مشكلة مشاريع انترادوس والواجهة البحرية ومغارة بيت الوادي وأساس وعمريت.

وتركزت مداخلات المشاركين حول أهمية تقديم القروض للمستثمرين لإتمام المشاريع المتعثرة وتحسين مدخل العريضة الحدودي بما يتناسب مع الأهمية السياحية التي تتمتع بها المحافظة ووضع رؤية لتنشيط السياحة على مدار العام وعدم ارتباطها بالمواسم والأعياد فقط وإنشاء منشات ترفيهية بالتوازي مع التوسع بخارطة الطرق والفنادق والمطاعم.

وتم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للاستثمارات السياحية وخاصة مشروعات انترادوس وفندق أساس وأرواد والسمرلاند ومشروع مغارة بيت الوادي وإيجاد حل لأي تشوه بصري على الكورنيش.

من جهة أخرى وخلال لقائه المعنيين بواقع زراعة الزيتون في المحافظة أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير هذه الزراعة في جميع المحافظات بدءا من الشتول وزراعتها والإنتاج والتسويق والتصنيع وصولا للتصدير مشيرا إلى ضرورة استثمار كل الأراضي المناسبة لزراعة الزيتون نظرا لأهميتها في الاقتصاد الوطني والميزات التنافسية التي تمتلكها سورية في هذه الزراعة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل يمثل المكتب التنفيذي في المحافظة وفرع الحزب والمصدرين وأصحاب منشآت صناعة الزيت والمزارعين والمجلس السوري الأعلى للزيتون لوضع خطة متكاملة لتطوير زراعة الزيتون.

وتناولت مداخلات الحضور ضرورة تفعيل عمل الوحدات الإرشادية وتوفير الشتول وتأمين الأسمدة والمبيدات الحشرية ومتطلبات تشغيل المعاصر بأسعار مدروسة.

حضر الاجتماعين محافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي.