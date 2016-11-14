خميس: الحكومة تضع الية مميزة لتطوير العملية الانتاجية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة تتبع آلية مميزة لإدارة الموارد بالشكل الامثل وتعمل في اتجاه اساسي لتحسين وتطوير العملية الإنتاجية.

وقال المهندس خميس في حوار مع التلفزيون العربي السوري الليلة: “رغم التحديات وما عاناه المواطن السوري من مفرزات كثيرة وحجم الحرب الإرهابية الكبيرة لا يوجد دولة في العالم قامت بمسؤوليتها بفعالية عالية بكل مكوناتها مثلما قامت الدولة السورية وذلك بالتصدي لهذه الحرب على كل الصعد السياسية والخدمية والعسكرية والأمنية”.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحرب الارهابية على سورية شرسة وأعد لها بخبث كبير وجيء بكل مستلزمات التامر من المال والعتاد والسلاح والمرتزقة مشيرا الى أن المشاركين في هذه الحرب توجهوا منذ الايام الاولى لتدمير البنى التحتية ولا سيما الاعتداءات التي مورست على مصادر الطاقة النفطية ومحطات الكهرباء والسكك الحديدية وعلى الأماكن الزراعية وصوامع الحبوب والمعامل والمنشات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ما يعانيه المواطن السوري من تحديات كبيرة في الكثير من القطاعات الخدمية ولا سيما موجة الغلاء والنقص في بعض مستلزمات الطاقة والكهرباء وغيرها.

وبين المهندس خميس أن مؤسسات الدولة المعنية بالخدمات والواقع الاقتصادي لم تغب عن عملها وعن تقديم كل ما هو مطلوب منها تجاه المواطن السوري بعد ست سنوات من الحرب فيما يتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي والحياتي والتعليمي والتنمية البشرية وتأمين مستلزمات الصمود بالتوازي مع انجازات الجيش والقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الفريق الاقتصادي في الحكومة يجتمع اسبوعيا لمناقشة الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطن وكيفية تحسين هذا الواقع وتعزيز الموارد.

وفي شأن مكافحة الفساد أكد المهندس خميس أن أحد العناوين الاساسية لدى الحكومة هو مكافحة الفساد بكل أشكاله وستكون هناك اجراءات حاسمة ضد الفاسدين لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة وقال: “يوجد فساد في بعض الأمكنة لكن لا يمكن القول إن كل مكونات الدولة فاسدة وإلا لما صمدنا ولولا وجود شرفاء يعملون بجد وبمستوى عال لما صمدت الدولة السورية ولكن يبقى الفساد نقطة فاقعة في مكان دقيق” موضحا أن الحرب تشكل أرضا خصبة للفاسدين وتجار الأزمة وهؤلاء شركاء للإرهاب لكن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها لأن الفساد ليس فقط ماليا وإنما هناك فساد إداري ينتج عنه ترهل وضعف ويفتح ثغرات للغش والخلل في اداء الحكومة مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون في محاربة الفساد بكل أشكاله.

وبين المهندس خميس أنه يتم حاليا مراجعة الية عمل الموانئء والجمارك والية الاستيراد والتصدير لتطوير العمل والحد من مظاهر الفساد لافتا إلى أنه يتم العمل على وضع آلية تنظيمية بشفافية وعدالة لمنح إجازات الاستيراد لمحاربة الاحتكار.