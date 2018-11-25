خميس: للإعلام دور مهم في تعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رئيس وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب التي تعقد اجتماعاتها في دمشق بعد انقطاع لمدة 15 عاما.

المهندس خميس أكد أن الإعلام المضلل شن حربا على سورية قوامها الفبركة والتزوير والتحريض المدروس وهو ما تطلب من الإعلام السوري المقاومة وبذل جهود كبيرة لإيصال الحقائق طيلة سنوات الحرب وقدم الشهداء في سبيل مواجهة أجندات خارجية تستهدف وحدة سورية واستقلال قرارها ودورها الريادي في المنطقة.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن سورية منفتحة على كل من يريد إظهار حقيقة صمود الشعب السوري وتصديه لأشرس حرب إرهابية شنت عليه مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه اتحاد الصحفيين العرب في بناء جسور التواصل بين الشعوب العربية وخصوصا أمام المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية إضافة إلى دور الإعلام في تعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان.

رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي أعرب عن الأهمية الكبيرة لعقد اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب في دمشق الأمر الذي يؤكد أن سورية بصمود شعبها والتفافه حول قيادته الحكيمة على بعد خطوات من تحقيق النصر وإفشال المؤامرة كما أفشلت سابقا كل المخططات والمؤامرات ضدها.

وبين اللامي أهمية وضع رؤية منهجية ترسخ الرسالة التي كرسها الإعلام السوري خلال الحرب في تحد غير مسبوق للتضليل الإعلامي الذي شن ضده.