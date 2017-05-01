خميس: مستمرون بالدفاع عن سورية وبنائها يداً بيد

بمناسبة عيد العمال العالمي زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم محطة كهرباء الديماس بريف دمشق ومعملا للصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة في كفرسوسة.

ووجه المهندس خميس بهذه المناسبة التحية لكل عمال سورية في عيدهم ولقواتنا المسلحة التي تخوض اليوم أشرف المعارك في التاريخ وقال.. “حضرنا إلى هنا لننقل تهنئة السيد الرئيس بشار الأسد لعمال سورية الذين أثبتوا خلال الحرب التي يتعرض لها بلدهم أنهم مثال لعمال العالم ورديف للجيش العربي السوري الباسل في مواجهة الحرب الظالمة وتحريره من الإرهاب بإعادة البناء والمحافظة على البنى التحتية والمؤسسات فكانوا أمثولة كبيرة في التضحيات وقدموا الشهداء وانضموا لصفوف القوات المسلحة للدفاع عن سورية وبنائها”.

وأشار المهندس خميس إلى أن أبناء سورية التفوا حول جيشهم وخلف قيادة الرئيس الأسد في سبيل الدفاع عن بلدهم وهذه رسالتهم ورسالة سورية لكل العالم وقال “باسم الطبقة العاملة ومهما اشتدت الظروف وحاكوا من مؤامرات فإننا مستمرون بالدفاع عن سورية وبناء مؤسساتها والحفاظ عليها وسنكون حكومة ومواطنين ونقابات ومنظمات يدا بيد لبناء الوطن”.