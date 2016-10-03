خميس يبحث مع رشيديان تفعيل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين

بحث المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم مع السيد علي رضا رشيديان محافظ خراسان الرضوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق، سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بمجالاته التجارية والصناعية والزراعية والطبية وتعزيز التبادل التجاري المشترك بين محافظتي دمشق وخراسان والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين سورية وإيران.

وأعرب المهندس خميس عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواصل للشعب السوري، مؤكداً أن سورية ماضية في قرارها بمحاربة الإرهاب والقوى التكفيرية التي تقف خلفه والتي تحاول إسقاط محور المقاومة في المنطقة كلها.

بدوره أكد رشيديان أن العالم بأجمعه أصبح مدركاً خطر الإرهاب ضد الإنسانية، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود للقضاء عليه، مشيرا الى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والخدمية بين المحافظات في البلدين وتحديد الطاقات والقدرات الموجودة بين محافظتي دمشق وخراسان، وتوظيفها في رفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

بدوره لفت محافظ دمشق إلى أن العلاقات السياسية المتجذرة والاستراتيجية بين البلدين لا بد ان تتبعها علاقات اقتصادية واجتماعية وشعبية متميزة على جميع المستويات، مؤكدا أهمية استمرار التواصل بين المحافظات في البلدين واتخاذ إجراءات على مستوى المحافظة.