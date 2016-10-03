خميس يبحث مع محافظ خرسان الرضوية سبل تفعيل التعاون الاقتصادي

بحث المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع السيد علي رضا رشيديان محافظ خراسان الرضوية في إيران والوفد المرافق سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بمجالاته التجارية والصناعية والزراعية والطبية وتعزيز التبادل التجاري المشترك بين محافظتي دمشق وخراسان والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين سورية وإيران.

وأعرب المهندس خميس عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواصل للشعب السوري، مؤكدا أن سورية ماضية في قرارها بمحاربة الإرهاب والقوى التكفيرية التي تقف خلفه والتي تحاول إسقاط محور المقاومة في المنطقة كلها.

بدوره، أكد السيد رشيديان أن العالم بأجمعه أصبح مدركاً خطر الإرهاب ضد الإنسانية. لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود للقضاء عليه.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد محافظ خراسان أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والخدمية بين المحافظات في البلدين وتحديد الطاقات والقدرات الموجودة بين محافظتي دمشق وخراسان وتوظيفها في رفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

ولفت محافظ دمشق في تصريح مماثل إلى أن العلاقات السياسية المتجذرة والإستراتيجية بين البلدين لا بد ان تتبعها علاقات اقتصادية واجتماعية وشعبية متميزة على جميع المستويات مؤكدا أهمية استمرار التواصل بين المحافظات في البلدين واتخاذ إجراءات على مستوى المحافظة.

يذكر أن الوفد سيلتقي عددا من الوزراء والغرف التجارية ورجال الأعمال السوريين واتحاد المصدرين لمناقشة آليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري.

من جهته، بحث محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان مع محافظ خراسان الرضوية الإيرانية السيد علي رضا رشيديان والوفد المرافق له سبل تطوير وتعميق العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والعلمية بين المحافظتين ورفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من المهارات والخبرات بينهما.

وأشار الصبان في بداية اللقاء إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات بين محافظتي دمشق وخراسان الرضوية لتشمل مختلف المجالات مؤكدا السعي من خلال هذه الزيارة لتوقيع مذكرة تفاهم هدفها توسيع مجالات العمل في القطاع التنموي ودعم التبادل الثقافي والحرفي والصناعي والزراعي بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين المحافظتين وحماية الصناعات التقليدية المعروفة في البلدين .

وأوضح الصبان أنه تم تسليم الجانب الإيراني بنود المذكرة لدراستها ووضع ملاحظاتهم عليها وفي حال الموافقة على ما جاء بها ستكون نقطة انطلاق بين المحافظتين وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على المحافظات السورية الأخرى.

من جهته عبر محافظ خراسان عن أهمية زيارته لدمشق ولقاء المسؤولين السوريين والتباحث معهم بمختلف المواضيع التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات في مختلف المجالات وتطويرها.

وأكد السيد رشيديان أن إيران تسعى بشتى الوسائل لتقوية العلاقات الاقتصادية والزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية والسياحية والصناعات الهندسية والمعدنية وغيرها بين محافظات البلدين كافة وخاصة بين دمشق وخراسان داعيا الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية إلى المشاركةبالمعارض التي تقام في المحافظة والبالغة أكثر من 40 معرضا دوليا لعرض منتجاتهم والاستفادة من قرب خراسان من دول اسيا الوسطى وعلاقاتها الاقتصادية المتميزة معها ليتمكنوا من تصدير المنتجات السورية إليها.

وفيما يتعلق بالجانب العلمي أكد السيد رشيديان أهمية زيادة حجم التبادل العلمي والثقافي بين البلدين وخاصة ان جامعة مدينة مشهد في المحافظة تضم 32 ألف طالب جامعي وتقدم ايران 250 مقعدا كمنح سنوية لسورية منهم 60 طالبا في جامعة مشهد ولاحقا سيتم رفع هذا العدد.