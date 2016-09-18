خميس يتفقد جاهزية مدارس دمشق لاستقبال الطلبة والمستلزمات التعليمية

زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عددا من مدارس مدينة دمشق واطلع على جاهزيتها في استقبال الطلبة ومدى توافر مستلزمات العملية التعليمية والتربوية من كادر تدريسي وكتب مدرسية لجميع الصفوف حيث تم توزيع 75 بالمئة كتبا جديدة و25 بالمئة مدورة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء بعد الجولة الفريق التربوي في وزارة التربية واستمع منه إلى الآليات التنفيذية التي تتبعها الوزارة لإنجاح استمرار العملية التربوية وتطويرها وتوفير مستلزماتها وأهمية تعويض الفاقد التعليمي ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان وترسيخ هويته الوطنية وتحصين المجتمع ضد الغزو الفكري والثقافي التكفيري والدور المطلوب من وزارات الإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية وتكامل أدوارها مع وزارة التربية في بناء الإنسان الصحيح لأن من يملكه يملك كل شيء.

وتمحورت الآليات التنفيذية المنسجمة مع السياسة التربوية التي اعتمدها البيان الحكومي حول إجراء مسح شامل لواقع المدارس والمؤسسات التربوية المتضررة والتنسيق مع الجهات المختصة لترميمها ومتابعة صيانتها وزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس وترميم وإعادة افتتاح المدارس في المناطق التي تم تحريرها بفضل انجازات الجيش العربي السوري.

كما تضمنت مناقشات الاجتماع آليات العمل على تحفيز الأهالي لإرسال أبنائهم إلى المدارس من خلال عدم التشدد باللباس المدرسي وطلبات القرطاسية وإجراء دورات مكثفة.

شارك في الجولة والاجتماع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع أركان الشوفي ووزراء التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام ومحافظ دمشق ونقيب معلمي سورية.