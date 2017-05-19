خميس يطلع على مرحلة تنفيذ أعمال البرج السكني ويدشن محطة كهرباء مزة 86

انطلاقا من أهمية وتحديات إعادة الإعمار في الفترة القادمة والاستفادة من الوقت والجهد قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بجولة اليوم اطلع من خلالها على سير العمل في المرحلة الأولى من تنفيذ أعمال البرج السكني باستخدام تقنية القالب المنزلق وذلك في منطقة الديماس بريف دمشق.

وبين المهندس خميس أن قطاع الإسكان من القطاعات المهمة حيث يشكل رافعا حقيقيا في عملية التنمية بكل مكوناتها بما فيها الاقتصادية لذلك لا بد من البحث عن السبل التي تجعل هذا القطاع يساعد في التنمية الاقتصادية.

وأشار المهندس خميس إلى أن التجربة التي تقوم بها مؤسسة الإسكان رائدة ومستخدمة في أغلب دول العالم وتنفيذ 16 طابقا خلال 16 يوما إنجاز كبير جدا ما يسهم في إسراع عملية إعادة الإعمار لافتا إلى أن هذه التجربة ناجحة تم إنشاؤها بأيد ومدخلات وطنية وبكلفة قليلة ما يسهل تنفيذها دون وجود أعباء على الحكومة ويجب تعميمها.

بدوره بين مدير المشروع خالد القلع أن تقنية القالب المنزلق تتميز بسرعة التنفيذ مؤكدا أن هذا المشروع أول عمل بحثي يتم تقييمه وجدواه الاقتصادية وفي حال نجاح المشروع سيتم تعميمه.

من جانبه أوضح رئيس لجنة تصميم وتنفيذ المنشآت الدكتور كرامة بدورة أن هذه التقنية تستخدم لأول مرة لتنفيذ أبراج سكنية فهي استخدمت في معظم بلدان العالم في تنفيذ الصوامع والخزانات مشيرا إلى أن هذه التجربة ستكون ناجحة وأقل تكلفة من العملية الكلاسيكية وأهم شيء هو اختصار الوقت.

وفي الجولة ذاتها قام المهندس خميس بتدشين محطة تحويل كهرباء مزة 86 النقالة بدمشق.

وبين وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن محطة التحويل 66-20 بكلفة 3 مليارات ليرة سورية وضعت في الخدمة لتخفيف الضغط والحمولات الزائدة التي عانى منها سكان المنطقة خلال الفترة الماضية ومعالجة ضعف التوتر واستقرار وضع الشبكة الكهربائية وزيادة وثوقيتها وتخفيف نسبة الفاقد الفني.

وأشار خربوطلي إلى أن المحطة ستعمل على الحد من الانقطاعات المتكررة خارج أوقات التقنين وتخفيف الضغط والحمولات الزائدة مؤكدا أنها تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية بكل أمان ولا خوف من كونها قرب السكن.

رافق المهندس خميس في الجولة وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ دمشق وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.