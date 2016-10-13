خميس يلتقي شيباني ويؤكد على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس السفير الإيراني بدمشق محمد رضا رؤوف شيباني، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في سورية.

وأعرب المهندس خميس عن تقديره لجهود السفير الإيراني خلال السنوات الماضية في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمناً وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتآخيها مع الشعب السوري الصامد كمحور واحد لمقاومة الإرهاب والدفاع عن سيادة واستقلال دول المنطقة.

بدوره نوه السفير الإيراني بعمق العلاقات السورية الإيرانية القائمة على تلاقي وخدمة المصالح المشتركة للبلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في كل المجالات والذي ترسخ بشكل أكبر خلال سنوات الأزمة، مؤكداً وقوف القيادة والشعب الإيراني إلى جانب سورية قيادة وشعباً لتعزيز مقومات الصمود وتحقيق الانتصار على الإرهاب والفكر التكفيري غير المتجانس مع فكر شعوب المنطقة.