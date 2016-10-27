خميس ينهي خدمات مدراء مؤسسات عامة في حلب ودمشق وريفها

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم القرارات القاضية بإنهاء تكليف المهندس عبد الإله تلاليني بتسيير أمور الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب وإنهاء إسناد وظيفة مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب للمهندس مصطفى ملحيس.

كما أصدر قرارا يقضي بإنهاء إسناد وظيفة مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها إلى حسام الدين حريدين.