خوشرو: تصريحات النظام السعودي اعتراف بضلوعه في الإرهاب

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أن تصريحات وزير دفاع النظام السعودي محمد بن سلمان تشكل تهديدا عدائيا صريحا لإيران وفقا للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وتمثل اعترافا بضلوع هذا النظام في الأعمال الإرهابية داخل إيران.

وقال خوشرو في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اليوم: “إن مثل هذه التصريحات الصادرة عن رموز النظام السعودي لا تعد فقط تهديدا ضد إيران بل هي بمثابة القبول الصريح والاعتراف بتواطؤ النظام السعودي وتماشيه مع الأعمال الإرهابية داخل إيران وفي المنطقة والتي كان آخرها مقتل 9 من حرس الحدود الإيرانيين على يد الأشرار المسلحين الممولين من النظام السعودي”.

وأضاف خوشرو: “إن هذا التهديد والإقرار السافر يأتي من جانب نظام له تاريخ طويل في دعم واسناد العدوان واستعمال المجموعات الإرهابية والمتطرفة لتحقيق ماربه قصيرة النظر وحبه الخطير للجاه في المنطقة وما بعدها”.

وأوضح خوشرو أن المنطقة والعالم يتكبدان خسائر فادحة على مدى العقود الأربعة الماضية بسبب الوساوس السعودية التي هي في غير محلها تجاه إيران والتي تجسدت جيدا في تصريحات محمد بن سلمان فضلا عن السياسات غير المسؤولة والاستفزازية والمقيتة وتحفيز وتمويل التطرف في العالم والمغامرات قصيرة النظر وغير الموفقة في المنطقة.

ودعا مندوب إيران الأسرة الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإرغام النظام السعودي على وقف دعمه السافر للإرهاب والتطرف في المنطقة وأنحاء العالم ووضع حد لعدوانه الواسع والمذابح وفرض المجاعة على الشعب اليمني.

وأكد خوشرو أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى النقيض من متزعمي النظام السعودي تؤمن بأن السلام والاستقرار هما مصلحة مشتركة لجميع بلدان منطقة الخليج.

وأوضح خوشرو أن إيران ليس لديها أي رغبة أو مصلحة في تصعيد التوتر مع جيرانها ومازالت جاهزة للحوار لتعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والعنف ونبذ الكراهية الطائفية وتأمل ان يستسلم النظام السعودي لنداء العقلانية.