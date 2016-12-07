خوشرو: قرار الكونغرس بتمديد قانون العقوبات على إيران يعارض التزامات أمريكا

أكد سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو أن القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بشأن تمديد قانون العقوبات على إيران “يعارض التزامات أمريكا المنصوص عليها في الاتفاق النووي” الموقع مع مجموعة خمسة زائد واحد العام الماضي.

وأوضح خوشرو في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع “أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر قرار الكونغرس الأمريكي الأخير حول تمديد قانون الحظر المسمى ايسا حتى نهاية عام 2026 يغاير ما ينص عليه الاتفاق النووي من التزامات على أمريكا” داعيا الأمين العام إلى إدراج هذا الموضوع في تقريره الجديد الى مجلس الأمن الدولي.

وأشار خوشرو إلى أنه وفقا للاتفاق النووي فإن أمريكا باعتبارها إحدى جهات الاتفاق التزمت بالامتناع عن تمديد أو وضع عقوبات جديدة أو أي خطوة تغاير نص وروح الاتفاق مطالبا واشنطن بأن “تتحمل التداعيات السلبية والاضرار المترتبة علي هذه الخطوة في حال تنفيذها”.

كما طالب خوشرو في رسالته جميع أطراف الاتفاق خاصة واشنطن بالالتزام بتعهداتها حياله.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس أنه في حال إقدام الادارة الأمريكية على تنفيذ قرار الكونغرس بشأن تمديد الحظر على إيران فإن ذلك يعد انتهاكا صريحا لخطة العمل المشترك الشاملة ومجرد التوقيع على القرار دون تنفيذه يعد خرقا لخطة العمل المشترك أيضا وقال: “لن ندع أمريكا تمزق الاتفاق النووي وسيكون ردنا على تنفيذه شديدا”.