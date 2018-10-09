خيانة هايلي تدفع ترامب لإقالتها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قدمت استقالتها موضحا أنه قبلها وأنها ستصبح نافذة “في نهاية العام الحالي”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في تصريح أدلى به اليوم في البيت الأبيض “إن هايلي ستغادر منصبها “في نهاية العام” مضيفا “لقد أبلغتني قبل نحو ستة أشهر بأنها ترغب باستراحة”.

وأوضح ترامب أنه سيعلن اسم المندوب القادم للولايات المتحدة في مجلس الأمن “خلال أسبوعين أو ثلاثة”.

من جانبها نفت هايلي نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 وقالت إنها “ستعمل لدعم ترامب”.

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقل عن مصدرين مطلعين قولهما إن ترامب قبل استقالة هايلي.