خير: تسويق نحو 4 آلاف طن حمضيات يومياً في اللاذقية

أوضح رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية غسان خير أن حركة تسويق محصول الحمضيات عبر السوق ارتفعت بمعدل يزيد على الضعف خلال الأيام الأخيرة ووصلت إلى ما يقارب 1100 طن يومياً فيما كانت تتراوح بين 400 إلى 500 طن يومياً.

وأشار خير إلى أن السوق يستقطب في معظم الحالات الأصناف بين الجيد والوسط وأقل من الوسط ويجري تسويقها بين المحافظات وبأسعار مقبولة تتراوح بين 65 و100 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد حسب الصنف والنوع فيما الأصناف الممتازة يجري تسويقها عبر مراكز الفرز والتوضيب التي تذهب بمعظمها نحو التصدير ولا سيما مع افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، مبيناً أنه يتم التسويق عبر هذه المراكز بحدود 2000 طن يومياً وبأسعار أفضل مما هو عليه ضمن السوق.

وبحسب خير يتم تسويق الحمضيات من أسواق جبلة وسوق راس العين بكمية تتجاوز يوميا 500 طن، مشيراً إلى أن مجمل الكميات المسوقة من المحافظة تصل إلى نحو 4 آلاف طن يومياً، مشيرا الى الى إن ذروة موسم تسويق الحمضيات تكون خلال شهر كانون الأول وتمتد لمنتصف شهر كانون الثاني وتشمل أصناف الكلمنتينا وساستوما وأبو صرة والحامض بأنواعه كالبلدية والماير.

وتقدر مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي انتاج المحافظة من الحمضيات لهذا العام بـ 850 ألف طن.

من جهته لفت رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر إلى أهمية الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة في مجال تسويق الحمضيات والإجراءات التي تتخذها محافظة اللاذقية في مجال تسهيل عمليات التسويق، معتبراً أن الأسعار الحالية في سوق الهال مناسبة لنوع وصنف الثمرة مع وجود أسعار أفضل في مراكز الفرز للأنواع الصالحة للتصدير ومعرباً عن أمله في الوقت نفسه بازدياد كميات الحمضيات المصدرة إلى خارج سورية.