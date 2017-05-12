خيسي: سأساعد ريال مدريد لنيل لقب الليغا

كشف لاعب فريق لاس بالماس، خيسي رودريجيز، عن رغبته في تسجيل هدف بشباك فريق برشلونة من أجل مساعدة فريقه القديم ريال مدريد على الفوز ببطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر البلوجرانا الليجا حاليًا بفارق الأهداف عن اللوس بلانكوس الذي لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو ستحسم لمن سيؤول إليه اللقب هذا الموسم.

ويواجه برشلونة نظيره لاس بالماس بعد غد في الجولة السابعة والثلاثين.

وقال خيسي في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية:” لن أكذب، أريد أن أسجل هدفًا في شباك برشلونة لمنح الليجا لريال مدريد “.

وأضاف:” MSN لاعبون جيدين جدًا، ولكنني أفضل الأخرين، ريال مدريد وبرشلونة على حد سواء فرق جيدة جدًا، بالإضافة إلى أن دكة الاحتياطي لديهما في انتظار فرصتهم “.