داخلية نظام بني سعود تقر بانخراط أكثر من ألفي سعودي في التنظيمات الإرهابية معظمهم في سورية

أقرت وزارة داخلية نظام بني سعود اليوم بانخراط اكثر من ألفي سعودي في صفوف التنظيمات الإرهابية معظمهم في سورية.

ويعد نظام بني سعود المسؤول الأكبر عن تفريخ الإرهاب وانتشاره في المنطقة والعالم عبر الفكر الوهابي المتطرف الذي يتبناه ويحاول هذا

النظام مؤخرا بشكل يائس البحث عن طريقة للنجاة تبدأ بالعودة إلى الخلف والظهور بمظهر “التائب” بعد انفلات الإرهاب وانقلابه على داعميه

السعوديين والغربيين على حد سواء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الوزارة منصور التركي قوله.. “إن عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حاليا ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية يبلغ نحو 2093 شخصا وان 1540 من هؤلاء يوجدون في سورية”.

وأضاف التركي.. “إن عدد السعوديين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية في اليمن يبلغ 147 بينما يوجد 31 سعوديا في أفغانستان وباكستان وخمسة في العراق” مشيرا إلى عدم توفر معلومات عن أماكن وجود 297 سعوديا آخرين.

يذكر ان نظام بني سعود الذي يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة ومدها بالمال والسلاح والإرهابيين يعد الناشر الأساسي للفكر المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى.