“داعش” الإرهابي يبتز المدنيين…600 دولار مقابل الخروج

من جديد نرى أن تنظيم “داعش”الإرهابي وقد انقطعت عنه مصادر تمويله يسعى للبحث عن مصادر أخرى من أجل دعم مرتزقته ودفع أجورهم، هذه المرة في العراق جنوبي محافظة كركوك.

حيث أكد مصدر عسكري عراقي إضافة لعدد من السكان المحليين أن تنظيم “داعش” الإرهابي يفرض مبلغا من المال يصل إلى 600 دولار على كل مدني يريد مغادرة المناطق التي يسيطر عليها جنوبي محافظة كركوك “شمال”.

العقيد في قوات البيشمركة بمدينة كركوك هيوا أنور قال: إن كل يوم يلجأ إلينا المئات من المدنيين الهاربين من مناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث يفرض على كل شخص يريد المغادرة مبلغ 600 دولار”.

مضيفاً: أن التنظيم يستجوب كل من يريد المغادرة، وجميع الأشخاص بدون استثناء دفعوا 600 دولار من أجل الخروج.