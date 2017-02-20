“داعش” الإرهابي يتوعد أقباط مصر بالتفجيرات

نشر تنظيم “داعش” الإرهابي تسجيلا مصورا يهدد فيه المسيحيين الأقباط في مصر، ناقلا فيه ما قال إنه الرسالة الأخيرة للانتحاري المسؤول عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في كانون الأول.

وظهر في التسجيل المصور، الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الأحد 19 شباط، إرهابي ملثم مدعو بـ “أبو عبد الله المصري” وهو يشجع المسلحين في أنحاء العالم لـ “تحرير” القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين الموالين للتنظيم، ومهددا بإرسال السيارات المفخخة.

وهدد إرهابي أخر في التسجيل المصور، ومدته 20 دقيقة، بأن تفجير الكنيسة لن يكون الأخير، مضيفا أن الأقباط “هدفنا الأول وصيدنا المفضل”.

وكان التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية في حي العباسية بالقاهرة، والذي استهدف المصلين وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا.