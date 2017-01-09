“داعش” الإرهابي يحرق جامعة الموصل..والقوات العراقية تتقدم

أفادت مصادر إعلامية أن تنظيم “داعش” الإرهابي أحرق جامعة الموصل بالكامل، ونقل محتوياتها بعدما فجر مبنى كليات طب الأسنان والأداب والتربية.

ميدانياً، بدأت القوات العراقية بالتوغل في منطقة المزارع لتطهير المباني بين مستشفى السلام وحافة نهر دجلة، بعدما فرضت سيطرتها الكاملة على مناطق السكر والبلديات ضمن المحور الشمالي في مدينة الموصل.

هذا وتستمر القوات العراقية اشتباكاتها مع إرهابي “داعش” الذين يحاولون إعاقة تقدمها باتجاه حي البلديات شرق الموصل، حيث يعمد التنظيم إلى استهداف المدنيين بقذائف المورتور وصواريخ الكاتيوشا ما يلحق أضرار في مناطق وجود المدنيين.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي بعد أن فقد عنصر الهجوم بالسيارات المفخخة لجأ إلى تحريك طائرات تلقي المقذوفات النارية باتجاه القوات الأمنية العراقية، ما دفع قوى الأمن إلى تنفذ عمليات استهداف لإعاقة تلك الطائرات التي يحركها التنظيم الإرهابي باتجاه خطوط الاشتباك مع مسلحيه داخل أحياء مدينة الموصل.