«داعش» الإرهابي يفجر معمل تكرير الغاز بريف حمص

صرحت مصادر في وزارة النفط السورية أن صور تفخيخ معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي التي بثها تنظيم “داعش” الإرهابي الأحد 8 كانون الثاني هي صور من داخل المعمل.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية “إن الصور الأولى لتفخيخ المعمل هي فعلا من داخل المعمل أما صور الانفجار البعيدة لم يتم التأكد منها”، وفقاً لموقع قناة “روسيا اليوم” الاخباري.

وأوضح المصدر أنه في حال ثبت فعلا أن معمل غاز حيان تعرض للتفجير وفق الصور التي بثها تنظيم “داعش”، يكون بذلك قد دمر بعمل تخريبي أكبر منشأة اقتصادية في سوريا منذ اندلاع الأزمة في آذار 2011.

من جهة أخرى قالت مصادر ميدانية في القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الالمانية إن “أقرب نقطة للقوات السورية تبعد عن معمل غاز حيان حوالي 30 كيلومترا وإنهم لم يسمعوا صوت انفجار كبير في منطقة حيان”.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن الأحد أنه دمر شركة حيان للغاز شرق حمص بشكل كامل بتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة داخلها.

يذكر أن تشغيل المعمل بدأ بداية عام 2011 وينتج 3 ملايين متر مكعب من الغاز ونحو 180 طنا من الغاز المنزلي وبلغت تكلفته 290 مليون يورو.