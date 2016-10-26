“داعش” تزرع الموت في منبج

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تنظيم داعش بزرع ألغام محلّية الصنع أدّت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين، بينهم عشرات الأطفال، في مدينة منبح شمال سورية. وفي تقرير للمنظّمة، تحدّث ناجون من الألغام عن مقتل وإصابة مدنيين كثر، كانوا قد عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء القتال، نتيجة عبوات ناسفة وُضعت في الممرّات والنوافذ وتحت الفرش وبين الأحزية وفي الثلّاجات وأكياس الملابس وصنابير أحواض المطابخ.

وجمعت هيومن رايتس ووتش، على مدار تحقيق في منبج استمرّ 5 أيام، بين 4 و9 تشرين الأول 2016، أسماء 69 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، قُتلوا جرّاء عبوات ناسفة في المدارس والمنازل وعلى الطرقات خلال أو بعد معارك السيطرة على المدينة.

ومن المرجّح أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، نظراً لعدم تمكّن المنظمة الأممية من جمع معلومات من كافة الأحياء والقرى. وقد قال عاملون في أحد المشافي في المنطقة إنهم عالجوا مئات المصابين جراء العبوات الناسفة.

وبحسب المنظمة فإنّ كل الحوادث تقريباً التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بدت وكأنها ناجمة عن عبوة ناسفة معدة يدويا تنفجر لدى ملامسة الضحية، بدلاً من السيارات المفخخة أو التفجير عن بعد.