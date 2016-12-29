“داعش” يخطط لتنفيذ هجمات في أوروبا خلال فترة الأعياد

ذكرت مصادر إعلامية أن تنظيم “داعش” الإرهابي دعا أنصاره إلى تنفيذ اعتداءات على الأسواق والمستشفيات في أوروبا خلال فترة عطلة الأعياد.

وجاء هذا التهديد في الوقت الذي كثّفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في العديد من الدول، فقد اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصاً يشتبه بتخطيطه لشنّ هجوم إرهابي في ليلة رأس السنة جنوب غرب البلاد، كما اعتقلت شخصين آخرين خلال مداهمة في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا.

وفي ألمانيا اعتقلت السلطات شخصاً قالت إنه على علاقة بمنفذ اعتداء برلين، فيما أوقفت السلطات في إسبانيا شخصين متهمين بدعم الإرهاب بحوزتهما أربعة مخازن لبنادق كلاشنيكوف وذخائر.

وكان تنظيم داعش تبنى عدة عمليات نفذّها في أوروبا كان آخرها عملية الدهس لشاحنة اقتحمت حشداً في سوق مزدحم لأعياد الميلاد وسط العاصمة الألمانية برلين في 19 كانون الأول الجاري ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 آخرين.