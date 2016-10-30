“داعش” يدعي مسؤوليته عن قتل شاب في هامبورغ

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على شابين في هامبورغ بألمانيا هذا الشهر أدى إلى مقتل أحدهما البالغ من العمر 16 عاما.

وأفاد موقع “شبيغل أونلاين” الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول، نقلا عن بيان نشر على موقع مرتبط بمتشددين بأن عنصرا من “داعش” قتل في 16 من هذا الشهر شخصين، مضيفا أن العنصر المذكور استجاب لدعوة التنظيم الإرهابي باستهداف سكان دول التحالف.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق أن مجهولا هاجم شابا بالسكين وألقى صديقته إلى الماء، ثم تمكن من الهرب.

وأشار الموقع إلى أن هذا الإعلان ليس دليلا على تورط “داعش” في الهجوم، موضحا أن البيان ينص على مقتل شخصين بينما أدى هجوم هامبورغ إلى مقتل شخص واحد فقط. وأضاف أن المسلحين عادة يتبنون هجماتهم خلال 48 ساعة إلى أقصى حد.