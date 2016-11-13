داعش يستخدم الكيميائي في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين السبت بأن تنظيم “داعش” الارهابي قصف قرية في قضاء الشرقاط بـ15 قذيفة محملة بمادة “الكلور”، ما أدى إلى مقتل وإصابة 5 أشخاص.

وبحسب السومرية، قال المصدر إن “تنظيم داعش الارهابي قصف مساء اليوم السبت، قرية الخانوكة التابعة لقضاء الشرقاط بأكثر من 15 قذيفة هاون، بعض تلك القذائف تحمل مادة الكلور السامة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القصف أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بينهم نساء وأطفال فضلاً عن إلحاق أضرار مادية”.

يذكر أن تنظيم “داعش” الارهابي يقوم بين فترة وأخرى بشن هجمات انتحارية وتنفيذ عمليات تفجير إضافة إلى قصف المناطق التي خسرها خلال عمليات معركة تحرير الموصل.

وفي ذات السياق قالت الأمم المتحدة إن “داعش الارهابي يخزن النشادر والكبريت في مناطق مدنية، إذ شن التنظيم هجمات بمواد سامة على القيارة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي الموصل في شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، وهو رابع هجوم بأسلحة كيميائية للتنظيم استهدف فيه مدنيين بمواد سامة”.

كما نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً الجمعة 11 تشرين الثاني وثقت فيه الهجوم واستخدامين آخرين لأسلحة كيميائية من جانب التنظيم في القيارة، ونقلت عن خبراء قولهم إن كبريت الخردل ربما كان المادة الكيميائية التي استخدمت.

وقال مسؤولون أمريكيون إن عناصر داعش أشعلوا النار في مصنع للكبريت خارج البلدة بينما كانوا ينسحبون من المنطقة أثناء قتالهم القوات العراقية الشهر الماضي وإن مئات من الأشخاص عولجوا من مشاكل في التنفس.