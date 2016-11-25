“داعش” يعدم عناصره المصابين والفارين في العراق

أعلنت مصادر عراقية أن تنظيم “داعش” الإرهابي، أمر بإعدام عناصره المصابين والفارين من المعارك الجارية في محافظة نينوى.

وأكدت مصادر محلية في نينوى أن “التنظيم بدأ فعليا بقتل عناصره الذين يصابون خلال مواجهة القوات العراقية المشتركة”.

وتواصل القوات الأمنية المشتركة العراقية عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة “داعش”، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في (17 تشرين الأول 2016)، لتحرير نينوى.