دانا جبر بديلة جيني أسبر في «سنة أولى زواج».. (صور)

خاص – البعث ميديا

اعتذرت الفنانة جيني اسبر عن تصوير مشاهدها في مسلسل “سنة أولى زواج” نص نعيم الحمصي، إخراج يمان ابراهيم، انتاج شركة “لاند مارك”، حيث كان من المقرر أن تلعب بطولته إلى جانب الفنان يزن السيد، ولكن ظروف صحية مفاجئة منعتها من ذلك واضطرت للسفر على أثرها لتلقي العلاج.

واختار مخرج العمل لأداء شخصية “رولا” دانا جبر بعد اعتذار اسبر، لاسيما أنها كانت على قائمة أبطال العمل منذ البداية لكن ما تغير هو الشخصية التي ستلعبها.

وشخصية “رولا” هي عروس جديدة تزوجت “قصي” بعد قصة حب جميلة، تتأثر بشقيقتها الثرية التي تهتم بمظهرها الخارجي وأناقتها، تتصف رولا بالجمال والطيبة لكنها في الوقت ذاته تتعامل بكيد مع زوجها ما يخلق مواقف طريفة بينهما.

يذكر أن العمل اجتماعي متصل منفصل، يتناول عبر حلقاته المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشب بين الزوجين مع بداية حياتهما المشتركة ضمن توليفة جديدة ونكهة كوميدية بعيدة عن المبالغة والتهريج.

ويشارك في البطولة أيضاً كلاً من الفنانين مرح جبر، تولين البكري، تولاي هارون، ايمان عبد العزيز، روعة ياسين، جمال العلي، باسل حيدر، رجاء يوسف وفاروق جمعات إضافة إلى فنانين سيحلون ضيوفاً على حلقاته منهم محمد خير الجراح، والمطرب أذينة العلي.