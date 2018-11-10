دبلوماسي تركي ينتقد سياسات أردوغان تجاه سورية

أكد وكيل وزارة الخارجية التركية الأسبق فاروق لوغ أوغلو أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجاه سورية متناقضة وفاشلة دائما لأنها تفتقر لأبسط الحقائق والمعطيات الواقعية الخاصة بسورية والمنطقة عموما.

وقال لوغ أوغلو لقناة الشعب التركية: إن أردوغان يتهرب من الحوار مباشرة مع سورية والتي تناضل من أجل القضاء على الإرهاب وضمان سلامة أراضيها وسيادتها واستقلالها مضيفا: إن على أنقرة أن تعي جيدا أن ضمان أمن واستقرار تركيا متعلق بوحدة وسلامة الأراضي السورية.

وحول النظام التركي بتعاون وعلم الإدارة الأمريكية منذ سنوات الأراضي التركية إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها ويقوم بالتذرع بحجج واهية حول محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه فى المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية مستعينا من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

وأشار لوغ اوغلو إلى مساعي انقرة للتنسيق والتعاون مع واشنطن في منطقة منبج شمال سورية وقال: إن الولايات المتحدة لا ولن تكون صادقة وجادة في حوارها مع أنقرة ولن يستطيع احد ان يحسم مشكلة منطقة شرق الفرات سوى الدولة السورية.