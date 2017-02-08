15 دجاجة بياضة مع أعلافها من الفاو ل 1242 مستفيدة في السويداء

باشرت مديرية زراعة السويداء توزيع منحة منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة /الفاو/ من الدجاج البياض والمتممات العلفية على 1242 مستفيدة فى 121 قرية .

وفى تصريح لها بينت رئيسة دائرة المرأة الريفية بالمديرية المهندسة محسنة أبو سمرة أن عملية التوزيع تشمل اليوم 420 مستفيدة فى منطقتى صلخد والقريا على أن تشمل منطقتى شهبا والسويداء فى الايام القادمة بحيث تتضمن الحصة الواحدة 15 طير دجاج و 15 عبوة متممات علفية .

ولفتت أبو سمرة الى أن المنحة تأتى فى اطار التعاون القائم بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعى وتكتسب أهميتها فى توفير دخل يومى للأسر المحتاجة والمتضررة من الظروف الراهنة وتعد جزءا من الاكتفاء الذاتى المنزلى اليومى مبينة أنه ستجرى متابعتها من قبل المديرية عبر التواصل مع المستفيدات واستكمال اللقاحات للطيور مجانا .

وكانت مديرية الزراعة وزعت ضمن المنحة ذاتها خلال تشرين الاول الماضى300ر186 طنا من الاعلاف ضمن المناطق المستهدفة بالمنحة.