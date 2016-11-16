دجوكوفيتش يتأهل إلى قبل نهائي بطولة الأساتذة

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الثاني عالمياً)، إلى قبل نهائي بطولة الأساتذة الختامية للتنس، بعد تحقيقه انتصاره الثاني ضمن مجموعة “إيفان ليندل” أمام الكندي ميلوش راونيتش.

واحتاج اللاعب الصربي، إلى ساعتين و15 دقيقة، لينتصر بصعوبة على راونيتش، بمجموعتين نظيفتين، بواقع (7-6) و(7-6).

وصرح دجوكوفيتش: “نجحت في الحفاظ على حالتي الذهنية وقوتي والاعتقاد بأن فرصتي ستأتي وأنني سأنجح في استغلالها.. ميلوش كان يحاول بقوة، وكان الفارق بيننا في المجموعة الثانية نقطة واحدة أو اثنتين. النتيجة كان يمكن أن تتغير في هذه المباراة. هو لاعب قوي”.

يذكر دجوكوفيتش يحتاج للتفوق على آندي موراي لاستعادة صدارة التصنيف