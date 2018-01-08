دخل الله: سورية بصمودها أسقطت أهداف الحرب عليها

أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله أننا نعيش اليوم المرحلة الأخيرة من الحرب العدوانية على سورية التي استطاعت بصمود شعبها وبسالة جيشها أن تحافظ على وحدتها وأن تسقط أهداف الحرب عليها .

وأشار دخل الله خلال لقائه فعاليات حزبية ونقابية وشعبية اليوم في مقر فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي الى أن سورية ستخرج من هذه الحرب أكثر قوة وأن الإنجاز المتمثل بالانتصار على قوى العدوان والإرهاب يعطينا طاقة كبيرة لحل كل القضايا التي نواجهها سواء فيما يتعلق بإعادة الإعمار أو ورسم توجهات المستقبل.

وقال دخل الله: نحن أمام سورية أكثر تطورا وقوة حيث استطاعت أن تدخل شريكا في صياغة النظام الدولي الجديد ولو سقطت في هذه الحرب لاستمر نظام القطب الواحد لعشر سنوات أو أكثر على أقل تقدير” لافتاً إلى أن الحرب العدوانية على سورية “ذات بعد دولي وهي حرب عالمية بالتعريف”.

وبين عضو القيادة القطرية أن الدولة السورية حققت إنجازات كبيرة في الميدان وهي تحصد اليوم ثمار الانتصارات مشيرا إلى أن النصر الذي تحقق ميدانيا هو نصر السوريين.

وأكد دخل الله أهمية التواصل مع المجتمع كل وفق موقعه, مبينا أن الأساس هو الإيمان بالوطنية والعروبة بعيدا عن الخلافات العقائدية والإيديولوجية بحيث تكون الوطنية هي الموجه والبوصلة وحشد كل الفئات تحت سقف الوطن وأن يكون جوهر الوطنية هو العروبة بمفهومها الحضاري باعتبار أنه ليس هناك تناقض بين العمل الوطني والعمل القومي.