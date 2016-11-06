دراسة إحداث مراكز إغاثية في المناطق الريفية البعيدة

بحثت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة اللاذقية في آليات جديدة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة وإمكانية إحداث مراكز إغاثية في المناطق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وركزّت اللجنة على إيصال المساعدات بعدالة إلى المستحقين.

وقد أوعز محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال اجتماعه باللجنة الفرعية للإغاثة إلى تقييم المرحلة السابقة وضرورة التنسيق بين جميع القطاعات المعنية في العمل الإغاثي وتحقيق العدالة في التوزيع والعمل على إحداث مراكز اغاثية في المناطق البعيدة من الريف وضرورة مواصلة ترميم المنازل المتضررة من الاعتداءات الإرهابية في الريف الشمالي للمحافظة تمهيدا لعودة أصحابها إليها والعمل على متابعة شؤون أسر الشهداء والجرحى في كل أنحاء المحافظة والاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها وتقديم المساعدات لهم.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة