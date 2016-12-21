دراسة إنشاء 8 سدات مائية في اللاذقية

تنفّذ مديرية زراعة اللاذقية حاليا سدتين مائيتين واحدة في بلدة بسمالخ بسعة 25 ألف متر مكعب واخرى في بلدة سربيون بسعة 65 ألف متر مكعب وذكر مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك أنه يتم إنجاز دراسات لانشاء 8 سدات لدى وزارة الموارد المائية مع 42 موقعا مقترحا لمديرية الزراعة لدراسة انشاء سدات مائية.

وأوضح خيربك ان العمل جار لزيادة الطاقة التخزينية لسدة الزيتونة التي ستسهم في ارواء نحو الفي دونم من 5 آلاف إلى 65 ألف متر مكعب مشيرا الى ان السدة تحوي محرك ضخ للمياه الى خزان سعته 50 مترا مكعبا يستخدم كمنهل لإطفاء الحرائق.

اللاذقية – مروان حويجة