دراسة: تناول الخضار والفواكه يخفض احتمال ظهور السرطان بنحو 80 بالمئة

نشرت صحيفة ذي تلغراف البريطانية دراسة علمية بريطانية حديثة تؤكد أن تغيير نمط الوجبات الغذائية والتحول إلى الخضار والفواكه يخفض احتمال ظهور الأورام السرطانية بنحو 80 بالمئة.

وكشفت الدارسة أن حمية المأكولات الغربية التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الدهون الحيوانية تساعد على الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي والبروستات والرئة، مشيرة إلى أن الوزن الزائد هو أحد عوامل الإصابة بهذه الأمراض، حيث تشكل نسبة الوفيات بين الرجال بسبب السمنة 14 بالمئة وبين النساء 20 بالمئة.

وأوضح أخصائي التغذية طورال شاه أن مادة اللايسين الموجودة في البصل والثوم تساعد على طرح المواد السامة من الجسم وأن البندورة تحتوي على صبغة “الليكوبين” التي تمنع الإصابة بسرطان البروستات كما يمنع البقدونس تكون أوعية دموية في أنسجة الورم.

وأضاف شاه إن حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد على الوقاية من الأورام لأنها تتميز بمحتوى متوازن من الأحماض الدهنية “أوميغا 3″ و”أوميغا 6” ونسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.