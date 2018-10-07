دراسة في مشفى الأسد الجامعي… تدعم تبديل مفصلي الركبتين بجلسة واحدة

قال مدير مشفى الأسد الجامعي الدكتور جابر إبراهيم أن المشفى يجري عملية تبديل مفصل الركبة ثنائي الجانب في جلسة واحدة لنحو 70 بالمئة من المرضى بعد دراسة أثبتت عدم وجود أي عامل خطورة لها مقارنة بإجرائها على جلستين.

وأوضح ابراهيم أن المشفى نفذ دراسة على 24 مريضا أجروا عملية تبديل مفصل الركبة 17 منهم بجلسة واحدة و7 في جلستين مع متابعتهم على مدى سنتين بعد الجراحة, وأظهرت نتائجها عدم وجود اختلاف بين المجموعتين لناحية الاختلاطات القريبة والبعيدة المدى كالحاجة لنقل دم والقدرة على المشي والمشاكل القلبية والتنفسية وغيرها.

ولفت مدير المشفى إلى أن نسب الاختلاطات لم تختلف بين المجموعتين حسب الدراسة لكن مدة البقاء في المشفى والكلف المادية والعودة للعمل كانت لصالح إجراء العملية في جلسة واحدة ما شجع الفريق الطبي على اعتمادها للمرضى لكن ضمن شروط ومعايير.

وتتضمن هذه المعايير حسب ابراهيم تقييم الحالة الصحية للمريض لناحية القلب والتخدير وغيرها وخبرة الطبيب والتزام المريض بالتعليمات بعد الجراحة.

وذكر إبراهيم وهو اختصاصي في الجراحة العظمية أن التهاب المفصل التنكسي البدئي يصيب الركبتين معا في 70 بالمئة من الحالات ويحتاج في المراحل المتقدمة إلى تبديل المفصل بآخر صناعي.