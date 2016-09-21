دراسة لإيجاد مواقف بديلة لباصات الشركات الخاصة في دمشق

تحولت بعض مراكز الانطلاق للباصات والميكروباصات بدمشق إلى مواقف دائمة لباصات الشركات الخاصة المستثمرة لقطاع النقل الداخلي في المدينة، مثل جسر الرئيس ومنطقة السومرية والزاهرة القديمة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى ذلك الى تحويل هذه الأماكن لورشات تصليح لتلك الباصات، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على حركة المرور والسير في مراكز الانطلاق ناهيك عن الزيوت والشحوم التي امتلأت بها تلك المواقف.‏

ووفقا لصحيفة “الثورة”، بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك والموازنة بمحافظة دمشق المحامي فيصل سرور، أن المحافظة قامت بإنذار هذه الشركات لإيجاد أماكن بديلة منذ أشهر ولكن من دون فائدة بحجة أن تلك الشركات لم تستطع إيجاد أماكن بديلة ومنذ أيام انتهت مهلة الـ 15 يوماً للإخلاء النهائي.

وأضاف سرور: لكن ومراعاة للظروف الحالية ولكون هذه الباصات تقوم بتقديم خدمة عامة ملحة للمواطنين فإن المحافظة تدرس حالياً إيجاد مكان بديل كمواقف مبيت لهذه الباصات في أرض تابعة لأملاك المحافظة قرب وزارة النقل في منطقة الميدان مقابل بدل إشغال تدفعه الشركات الست المستثمرة لقطاع النقل في العاصمة.‏