(دراما) عرض مسرحي يستعيد التنافس الأزلي بين الأشقاء

أنتجت مديرية المسارح والموسيقا وزارة الثقافة ومختبر دمشق العرض المسرحي “دراما” عن نص الكاتب الأمريكي سام شيبارد “غرب حقيقي” نقله مخرجه أسامة غنم عن مسرحية شيبارد بالشراكة مع الدراماتورج إبراهيم جمعة.

ونوه المخرج على بروشور العرض بالقول: “اكتشفنا ضمن بحثنا في كتابات شيبارد المسرحية والشعرية والنثرية المتعددة جملتين له تلخصان الكثير مما عشناه وشاهدناه في رحلتنا مع النص والتمرينات في محاولة صنع عرض مسرحي والجملتان هما.. إعادة الكتابة هي نوع فني آخر تماماً موضوعه الصنعة .. والحب هو المرض الوحيد الذي يشعرك بالعافية”.

يسرد العمل حكاية التنافس الأزلي بين الأشقاء يعمل أحدهما في كتابة سيناريو تلفزيوني والثاني لص متشرد يتطفل على حياة الأول بعد سنوات من القطيعة بينهما وعزلة الأب وسفر الأم حيث يغير مهيار من مسار حياة أخيه آدم حين يقنع صديقة أخيه ومنتجة مسلسله بأن تقتني قصته عوضاً عن قصة شقيقه بعد رهان تخسره المنتجة الشابة في صالة لعب السنوكر.

يذكر أن “دراما” من اقتباس وإخراج أسامة غنم والمخرج المساعد ديمة أباظة وتمثيل كل من جان دحدوح وإيهاب شعبان ومي السليم وتصميم إضاءة ريم محمد وتأليف موسيقي آري جان سرحان.