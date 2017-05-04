درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم السبت المقبل

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق متفرقة من البلاد والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق والمنطقة الجنوبية 28/15 المرتفعات الجبلية 22/10 المنطقة الوسطى 28/14 المنطقة الساحلية 25/17 المنطقة الشمالية 27/13 منطقة الجزيرة 28/14 المنطقة الشرقية 32/17 منطقة البادية 30/15

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ تغير يذكر يوم الجمعة على الحالة الجوية السائدة فيما تميل درجات الحرارة السبت للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: