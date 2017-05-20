درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة إلى شديدة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ..

دمشق والمنطقة الجنوبية 25/13

المرتفعات الجبلية 20/8

المنطقة الوسطى 24/11

المنطقة الساحلية 25/15

المنطقة الشمالية 24/11

منطقة الجزيرة 28/12

المنطقة الشرقية 30/15

منطقة البادية 28/13