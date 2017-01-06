درجات الحرارة تواصل ارتفاعها مع فرصة لهطل زخات مطر فوق المرتفعات الساحلية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو2 إلى4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات مطرية فوق المرتفعات الساحلية فيما يحذر ليلا من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وتتكاثر الغيوم المنخفضة بعد الظهر ويتوقع هطول زخات مطرية مصحوبة بالرعد فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية كما تنشط سرعة الرياح على المنطقة الساحلية لتتجاوز سرعتها 60 كم بالساعة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلت كميات من الأمطار حسب مديرية الأرصاد الجوية في كل من اللاذقية 6ر7 مم والقرداحة 6مم ومطار الباسل 5مم بينما بلغت في طرطوس 4ر0مم وحلب1ر1مم.