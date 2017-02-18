درجات الحرارة توالي ارتفاعها والجو بين الصحو والغائم جزئياً وبارد ليلاً

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويكون بارداً ليلاً محذرة من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية وحدوث الضباب والصقيع في معظم المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج دون تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة ليوم غد.