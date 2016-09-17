درجات الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للارتفاع مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.