درجات الحرارة للانخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو /2 الى 3/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية محذرة من تشكل الضباب في اغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق والمنطقة الجنوبية 17/3

المرتفعات الجبلية 16/8

المنطقة الوسطى 16/4

المنطقة الساحلية 20/12

المنطقة الشمالية 15/8

منطقة الجزيرة 16/8

المنطقة الشرقية 17/9

منطقة البادية 16/7/