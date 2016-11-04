درجات الحرارة ليوم غد

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /2 الى 3/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ومائلا للبرودة ليلا وباردا في المناطق الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 23/12

المنطقة الجنوبية 22/10

المرتفعات الجبلية 17/5

المنطقة الوسطى 23/9

المنطقة الساحلية 24/13

المنطقة الشمالية 22/12

منطقة الجزيرة 22/9

المنطقة الشرقية 24/10

منطقة البادية 23/9