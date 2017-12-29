الشريط االاخباريسورية درعا.. أضرار مادية باستهداف حي الكاشف بالـ«القذائف» 2017/12/29 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet خرقت المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة خفض التوتر في المنطقة الجنوبية باستهدافها منازل المدنيين في مدينة درعا. وأفاد مصدر في درعا بأن المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية حي شمال الخط بمدينة درعا ما أسفر عن أضرار مادية. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات