درعا.. أضرار مادية باستهداف حي الكاشف بالـ«القذائف»

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خرقت المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة خفض التوتر في المنطقة الجنوبية باستهدافها منازل المدنيين في مدينة درعا.

وأفاد مصدر في درعا بأن المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية حي شمال الخط بمدينة درعا ما أسفر عن أضرار مادية.