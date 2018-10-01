درعا..إحباط محاولة تهريب 14 قطعة أثرية تعود إلى العصر الروماني إلى الأردن

أحبطت دائرة آثار درعا بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة محاولة تهريب قطع أثرية تعود إلى العصر الروماني من منطقة الطبريات بالريف الغربي باتجاه الأراضي الأردنية.

وذكر رئيس دائرة آثار درعا الدكتور محمد خير نصرالله في تصريح له أن الدائرة ضبطت بالتعاون مع مديرية منطقة درعا قطعاً أثرية بازلتية من الحجم الكبير والمتوسط ومجموعة نحاسيات وزجاجيات صغيرة تعود للفترة الرومانية ذات قيمة تاريخية كبيرة في إحدى المزارع بمنطقة الطبريات التابعة لبلدة تل شهاب بريف درعا الغربي على الشريط الحدودي مع الأردن.

وأشار نصرالله إلى أن القطع الأثرية كانت معدة للتهريب عبر تجار للآثار الذين استغلوا مرحلة انتشار التنظيمات الإرهابية وقاموا بجمعها من المواقع الأثرية الغنية لتهريبها، لافتاً إلى أن الدائرة نظمت ضبطاً بحق الأشخاص الذين تم التعرف إليهم وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.

من جهته بين مدير منطقة درعا العميد محمد عسكور أن دوريات قوى الأمن الداخلي قامت بمؤازرة دائرة آثار درعا في استعادة هذه القطع الأثرية الثمينة وإعادتها إلى المتحف الوطني، مشيراً إلى أن يقظة ووعي أبناء المجتمع المحلي أسهمت للمرة الثانية في إحباط محاولتي تهريب للآثار عبر الحدود.

وأفاد رئيس شعبة التنقيب وائل كيوان بأن حارس الدائرة الجوال أسهم في إحباط تهريب القطع وهي عبارة عن تيجان كورنثية وباب حجري وأدوات استخدمها إنسان المنطقة في حياته اليومية وعدة قطع من النحاسيات والزجاجيات تم جلبها من مناطق متعددة في الريف الغربي.

وأحبطت دائرة آثار درعا بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة في الـ10 من الشهر الماضي محاولة تهريب تمثال أثري مسروق من أحد المواقع الأثرية ويعود إلى الفترة الآرامية من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن المجموعات الإرهابية في درعا عمدت خلال السنوات الماضية إلى تهريب آلاف القطع الأثرية والمنحوتات التي تعود أعمارها إلى آلاف السنين إلى خارج سورية عبر الحدود الأردنية إضافة إلى قيامها بتدمير وتخريب العديد من اللقى والمنحوتات الأثرية والتنقيب غير الشرعي في المواقع الأثرية.