درعا.. إصابة طفل وامرأة باستهداف الارهابيين حي السحاري بالـ”القذائف”

أصيب طفل وامرأة بجروح واندلعت عدة حرائق جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على حي السحاري بمدينة درعا في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وأشار مصدر في درعا إلى أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة درعا البلد أطلقت منذ صباح اليوم وحتى المساء العديد من القذائف الصاروخية على حي السحاري ما تسبب بإصابة طفل وامرأة بجروح متوسطة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدر في فوج إطفاء درعا بأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد 4 حرائق تسببت باندلاعها القذائف الصاروخية التي أطلقتها المجموعات الإرهابية على حي السحاري.

من جهته بين مصدر في فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا انه تم نقل جريحين من حي السحاري أصيبا نتيجة القذائف لتلقي العلاجات والإسعافات الأولية اللازمة.