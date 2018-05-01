درعا: إضافة خدمات جديدة لدوائر النقل في ازرع والصنمين

خدمات جديدة أضيفت إلى عمل الدوائر الفرعية التابعة لمديرية النقل في درعا تمثلت بإجراء معاملات تثبيت المحرك وتغيير اللون واستلام وتسليم الوكالات المراد مطابقتها وإيقاف مركبة عن السير شريطة إعادة اللوحات إلى المديرية المركزية.

وأوكلت إلى الدوائر الفرعية في ازرع والصنمين مع بداية عملها في الثلث الثاني من العام الماضي مهام نقل ملكية المركبات وتجديد الرخص ومنح بيان قيد على المركبة للاطلاع والوكالة ومنح بيان ملكية.

وأشار مدير النقل في درعا المهندس مهيب الرفاعي إلى أن المديرية استنادا إلى قرارات وزارة النقل وضعت في نيسان الماضي دائرة فرعية في مدينة ازرع بالخدمة الفعلية تبعها تجهيز وتفعيل دائرة فرعية أخرى في مدينة الصنمين بشهر أيار الهدف منها تقديم الخدمات بشكل أفضل وضمن مدة زمنية أقل، مؤكدا أن تفعيل الدائرتين انعكس إيجابا على الإيرادات.

عدد كبير من المراجعين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخدمات التي كانت مطلبا جماعيا للسائقين ومالكي المركبات لتخفيف أعباء الانتقال إلى المديرية المركزية بمدينة درعا، لافتين إلى سهولة الإجراءات وإنجاز المعاملات بيسر وسهولة خاصة بعد تفعيل عملية الربط الالكتروني.

وبين منهل عواد أن هذا الإجراء له فائدة مشتركة بتحصيل مديرية النقل لرسومها بالتوازي مع تنظيم الوضع القانوني للمركبات بدل أن تبقى مخالفة.

ونقلت مديرية النقل عملها في عام 2016 إلى مقر مؤقت وسط مدينة درعا لاستمرار تعرض مقرها الرئيسي للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية.