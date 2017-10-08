درعا..إغلاق مخبزي غباغب “بالتناوب” لـ 15 يوما وحجز 12 سيارة

شدد محافظ درعا محمد خالد الهنوس على ضرورة متابعة عمل الأفران العامة والخاصة والتأكد من الأوزان وجودة تصنيع الرغيف.

وخلال اجتماع لجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا اليوم أشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الجولات الميدانية والمراقبة المستمرة للأسواق ومحطات الوقود.

بدوره أوضح مدير فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” المهندس حسن السعيد أن كمية المازوت الموزعة خلال الشهر الماضي بلغت 3ر3 ملايين ليتر بينما بلغت كمية البنزين 667ر1 مليون ليتر، وبلغ عدد اسطوانات الغاز الموزعة على المواطنين 58 ألف اسطوانة وكميات المازوت الموزعة لحاجات التدفئة 523ر2 مليون ليتر استفاد منها 12615 أسرة بمعدل 200 ليتر لكل أسرة.

من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس وائل المفلح إلى أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية حجزت 12 سيارة تعمل على خط درعا -دمشق لمخالفات تتعلق بالترخيص.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها إغلاق مخبزي غباغب لمدة 15 يوما بالتناوب نتيجة سوء تصنيع الخبز وتنظيم ضبط بمخبز كمونة نتيجة التوقف عن العمل دون إذن مسبق من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافقت على توزيع اسطوانة غاز واحدة لكل أسرة تقطن في بلدة شعارة.

وكانت اللجنة قررت في اجتماعها الماضي وضع طلبين من مادة المازوت بمعدل 40 ألف ليتر كوديعة في إحدى المحطات لتغطية احتياجات التدفئة لذوي الشهداء من أبناء درعا القاطنين في السيدة زينب.