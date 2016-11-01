درعا: التصديق على عقد لتوريد جهازي تحميض أفلام أشعة

صدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا خلال جلسته أمس على العقد الموقع بين مديرية الصحة ومتعهد من القطاع الخاص لتوريد جهازي تحميض أفلام أشعة بقيمة إجمالية 18 مليون ليرة.

كما صدق المكتب على المخطط التنظيمي لمدينتي ازرع والشيخ مسكين وعلى مشروع قرار بشأن اجور بدل خدمات طحن وجرش الاعلاف والحبوب وتصوير المستندات والوثائق على الفوتوكوب والتصوير الفوتوغرافي الملون لصور الهوية وعلى طلب مجلس بلدة خبب ومديرية الخدمات الفنية لاعمال الطرق ومنشاتها لزوم مجلس بلدة خبب لعام 2016.

واشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس الى ضرورة توريد الاجهزة الطبية لزوم عمل مديرية الصحة للعام الجاري بالسرعة المطلوبة ووضعها في الخدمة، بما يخفف الاعباء ويختصر الوقت على عمال القطاع الصحي والمواطنين، داعيا المعنيين الى الالتزام بالاسعار المصدق عليها ضمن جلسات المكتب التنفيذي خاصة في مجال التصوير الفوتوغرافي والفوتوكوبي وجرش وطحن الحبوب والاعلاف، فيما دعا مجالس المدن والبلديات والبلدات الى تنفيذ المشاريع الواردة ضمن خططها السنوية بالجودة والسرعة المطلوبة.